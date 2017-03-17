Рой Кин: возможно, «МЮ» является слишком большим клубом для Моуринью

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин, который входит в тренерский штаб сборной Ирландии, раскритиковал главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью. После ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:0) португалец посетовал на большое количество матчей, травм и усталость, отметив, что «МЮ», скорее всего, проиграет ближайший матч в чемпионате.
«Я никогда в жизни не слышал столько бессмыслицы. То, что говорит Моуринью, – это полная чушь. Возможно «Манчестер Юнайтед» слишком велик для него. Он не может справиться с требованиями? Много матчей? «МЮ» мог бы выиграть у «Ростова» резервным составом», — цитирует Кина The Telegraph.