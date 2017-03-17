Шунин: надеюсь, «Динамо» на «Открытие Арене» будет чувствовать себя как дома

Капитан «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком-2» в 27-м туре ФНЛ. Матч состоится 19 марта на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 16:00 мск.
«Для начала хотел бы поблагодарить болельщиков, которые голосовали на сайте, за высокую оценку. Вратарям всегда приятно выигрывать и оставлять при этом ворота «сухими». Но в воскресенье, уверен, нас ждёт более напряжённый матч. «Спартак-2» весьма уверенно выступает в нынешнем сезоне, неслучайно идёт на четвёртом месте, специалисты отмечают игру команды.
В первом круге мы убедились, что молодые спартаковцы неплохо сыгрались, хорошо взаимодействуют, победа не далась нам легко. В ближайшем туре наверняка тоже будет интересная встреча. Знаю, что для динамовских болельщиков любой матч со «Спартаком» — принципиальное противостояние. Они в этом сезоне здорово поддерживают нас не только на домашнем стадионе, но и на всех выездных матчах. Надеюсь, и на «Открытие Арене» мы будем чувствовать себя как дома.
Хотел бы призвать всех поклонников «Динамо» приехать в воскресенье на стадион, помочь нам одержать важную победу. При заполненных трибунах играть гораздо приятнее. Нам нужна ваша поддержка!» — цитирует Шунина пресс-служба «Динамо».