Нападающий «Атлетика» Уильямс: Роналду заслужил такую карьеру

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс адресовал слова похвалы форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Баскской и столичной командам предстоит встретиться друг с другом в матче 28-го тура чемпионата Испании.
«Когда Роналду действует в атаке, то для соперников это имеет летальный исход. Он использует все моменты, которые у него бывают во время игры. Криштиану заслужил такую карьеру», — приводит слова Уильямса AS.
Игра между «Атлетиком» и «Королевским клубом» состоится 18 марта на поле басков.