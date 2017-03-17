Семак посетил уфимский университет и пообщался со студентами

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после тренировки своей команды отправился в Нефтяной университет с целью пообщаться со студентами. Встреча продлилась почти полтора часа, в течение которой шёл разговор не только о будущем Семака и «Уфы», но и всего российского футбола.
«Тупиковых вопросов не было, все вопросы интересные. Встреча мне понравилась, очень живое общение. Много желающих что-то узнать, спросить. Не было никого, кто пришёл бы сюда случайно», — приводит слова Семака официальный сайт уфимского клуба.
После 19 туров «Уфа» занимает пятое место в таблице РФПЛ.