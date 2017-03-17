В «Барселоне» хотят, чтобы «Реал» встретился с «Атлетико» в четвертьфинале ЛЧ

Тренерский штаб и футболисты «Барселоны» очень хотят, чтобы в четвертьфинале Лиги чемпионов мадридские «Реал» и «Атлетико» сыграли друг с другом, передаёт испанское интернет-издание Sport.
В каталонском клубе считают, что встреча двух столичных команд друг с другом будет означать для них не только большую физическую, но и психологическую нагрузку. А это может сыграть на руку сине-гранатовым как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате Испании. В этом случае мадридские команды сыграют друг с другом в трёх дерби, принимая во внимание и матч между ними в 31-м туре национального первенства.