«Анжи» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

17 марта в Каспийске, на стадионе «Анжи-Арена», состоится матч 20-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Оренбургом». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» — «Оренбург».
Встречу 17.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Владиславом Безбородовым.
Ранее друг с другом команды встречались три раза. Один раз победу праздновали футболисты «Анжи», один матч завершился вничью, и один раз сильнее оказывались игроки «Оренбурга». Последняя встреча между ними состоялась в сентябре 2016 года и завершилась вничью со счётом 0:0.