Найнгголан: победа над «Лионом» важна для «Ромы» в психологическом плане

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан прокомментировал победу над «Лионом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Несмотря на положительный результат, в четвертьфинал вышли французы.
«У нас был шанс выиграть 3:1, мы приложили максимум усилий. «Рома» показала себя с хорошей стороны и находилась в шаге от выхода в следующий этап.
Мы чувствовали присутствие болельщиков, но в этом сезоне «Рома» выиграла все домашние матчи, кроме одного. Считаю, что в психологическом плане победа над «Лионом» очень важна для «Ромы».
Мы хотели выйти в четвертьфинал, но это уже в прошлом. Нужно принять это, сделать выводы и двигаться дальше», — сказал Найнгголан в эфире Sky Sport Italia.
В первом матче «Рома» уступила «Лиону» во Франции — 2:4.