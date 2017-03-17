Член исполкома РФС Авдонченко: Дзюба в детстве был высоким, но таким деревянным!

Бывший арбитр ФИФА, член исполкома РФС Наталья Авдонченко рассказала о своих воспоминаниях о юном Артёме Дзюбе, который ныне выступает за «Зенит» и сборную России.
«Дзюба вырос на моих глазах. Я вам расскажу про Дзюбу, это нечто. Я только начала тогда судить. Дзюба был ещё совсем ребёнком, играл на Стадионе юных пионеров на «Динамо». И вот там я его увидела. Он был самый высокий из ребят, но такой деревянный – это невозможно. Я прошу прощения за свои слова, но я не могла понять почему.
Ему можно было отдать любую передачу – с трёх метров, с пятнадцати, неважно, — мяча рядом нет, как от стенки. А мне же надо читать следующий шаг, куда он пойдёт. Но я знала, что если мяч у Дзюбы, то надо ещё подождать, выдержать паузу, потому что непонятно, куда отскочит мяч», — цитирует Авдонченко «Спорт FM».