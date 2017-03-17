Агент игрока «РБ Лейпциг» Вернера подтвердил интерес английских клубов

Карлхайнц Фёрстер, агент нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вермера, подтвердил информацию о том, что в услугах его клиента заинтересованы английские клубы. В частности, упоминались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
«Английские клубы всегда имеют интерес к Бундеслиге. Они интенсивно изучают игру здешних футболистов. А Вернер своим выступлением и голами, естественно, стал англичанам интереснее», — приводит слова Фёрстера Bild.
По итогам 24 туров чемпионата Германии Вернер принял участие в 23 матчах, став автором 14 голов и 4 результативных передач.