Степаненко: Луческу и Фонсека – два разных тренера, два разных стиля игры

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тарас Степаненко сравнил нынешнего наставника «горняков» Паулу Фонсеку с экс-тренером украинской команды Мирчей Луческу, который сейчас работает с «Зенитом».
«Это два разных тренера, два разных стиля игры. Мистер работал в «Шахтёре» 12 лет. Для того чтобы выиграть чемпионаты и Кубок УЕФА, ему понадобилось время для создания команды. Я думаю, что Фонсеке тоже нужно время и он тоже сделает хорошую команду, которая будет достигать результатов не только на внутренней арене, но и на европейской. Футболисты полностью поддерживают тренера», — цитирует Степаненко Football.ua.
Стоит отметить, что украинский футболист в матче 21-го тура УПЛ с «Зарёй» (2:1) провёл 200-й матч за «Шахтёр».