Мутко: три команды в Лиге чемпионов увеличат мотивацию клубов в РФПЛ

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках. Последними борьбу за трофей прекратили «Краснодар» и «Ростов», которые выбыли на стадии 1/8 финала Лиги Европы, проиграв, соответственно, «Сельте» и «Манчестер Юнайтед».
«Если мы посмотрим на выступления наших клубов в еврокубках в целом, то результат можно назвать позитивным. Положительным итогом является то, что мы смогли войти в шестёрку лучших лиг. Благодаря этому наше представительство в Лиге чемпионов увеличится до трёх клубов начиная с сезона-2018/19. Это позитив, который даст нам возможность конкурировать во внутреннем чемпионате, плюс увеличить мотивацию и получить бесценный опыт для наших клубов.
«Ростов» впервые играл на столь высоком уровне, «Краснодар» тоже не такой уж опытный боец – но оба клуба выступили достойно, получили огромный опыт, и их смело можно поблагодарить за такой результат. Конечно, мы видим, что многое зависит и от жеребьёвки. «Зенит» и ЦСКА могли пройти и дальше в Лиге чемпионов и Лиге Европы, от этих двух клубов мы вправе ждать большего. Считаю, наши клубы уже готовы выходить в 1/4 финала Лиги Европы, но и сегодняшним результатом мы должны быть удовлетворены», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.