Иностранных болельщиков с запретом на посещение матчей не допустят до ЧМ-2018

Иностранные болельщики, которые на родине получили запрет на посещение спортивных соревнований, не будут допущены до матчей чемпионата мира, который в 2018 году состоится в России. Об этом сообщил член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев.
«Комитет по законодательству поддержал все наши с коллегой Грибовым поправки в законопроект об усилении ответственности за поведение болельщиков. Таким образом, штрафы для российских и иностранных болельщиков теперь равные, а также административный арест распространяется и на иностранцев.
Иностранные болельщики, получившие на родине запрет на посещение спортивных соревнований, не будут допущены на чемпионат мира — 2018 в России. Приятно, что МВД пошло нам навстречу в принятии этих поправок и согласилось убрать из проекта все преференции для иностранцев», — написал Лебедев в «Твиттере».