«МЮ» отказался от борьбы за игрока, за которого борются «Реал» с «Барселоной»

«Манчестер Юнайтед» вёл переговоры с «Фламенго» относительно нападающего Винисиуса Жуниора. Об этом сообщил бывший президент бразильского клуба Клебер Лейте.
«Генеральный директор «Фламенго» Фред Луз говорил мне, что ранее с ним контактировал представитель «Манчестер Юнайтед», который хотел получить приоритетное право на приобретение футболиста. Однако переговорный процесс не очень продвинулся. Луз сказал англичанину, что приоритетное право на покупку игрока будет зависеть от немедленной уплаты определённой суммы английским клубом. Это дало бы преимущество англичанам перед клубами, которые предлагали бы за игрока столько же. После этого представитель «Манчестер Юнайтед» исчез и больше не появлялся», — цитирует Лейте The Independent.
В данный момент за 17-летнего Винисиуса Жуниора, которого многие считают новым Неймаром, стали бороться мадридский «Реал» и «Барселона».