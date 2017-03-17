Пике не боится «Реала» и «Атлетико», которые могут стать соперниками «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Херард Пике не боится ни одного соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов. Среди возможных оппонентов сине-гранатовых и мадридские «Реал» и «Атлетико».
«Главное то, чтобы матчи получились интересными. На этой стадии все противники очень сложные. «Атлетико» мы в этом сезоне уже победили в розыгрыше Кубка Испании. Над «Реалом» «Барселона» также одержала победу в последней встрече в Лиге чемпионов. Конечно, в статистке есть много чего, однако мы не испытываем страха ни перед одним соперником. Знаем, что борьба будет трудной», — цитирует Пике испанское интернет-издание Sport.
Жеребьёвка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 17 марта.