Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция начнётся 17 марта в 15:00

17 марта в Ньоне состоится жеребьёвка четвертьфинальных матчей Лиги Европы. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию данного события, которое начнётся в 15:00 мск.
За путёвку в полуфинал поспорят «Аякс», «Андерлехт», «Бешикташ», «Генк», «Лион», «Шальке-04», «Сельта», которая по сумме двух матчей прошла «Краснодар» (4:1), и «Манчестер Юнайтед», одолевший «Ростов» по сумме двух матчей (2:1). На стадии 1/16 финала выступление прекратил «Зенит», который по сумме двух матчей сыграл вничью с «Андерлехтом» (3:3), но бельгицы прошли дальше благодаря голу, забитому на выезде.
Четвертьфинальные пары определяются слепым жребием без предварительного посева. Первые матчи состоятся 13 марта, а ответные 20 марта. Точное расписание станет известно по результатам жеребьёвки. Команды, которые первыми будут доставаться из корзины, первые матчи проведут дома.
Жеребьёвка 1/2 финала состоится 21 апреля. Первые матчи пройдут 4 мая, ответные — 11 мая, а финал будет сыгран 24 мая.