Жеребьёвка 1/4 финала ЛЧ: онлайн-трансляция начнётся 17 марта в 14:00

Сегодня состоится жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию жеребьёвки, которая начнётся в 14:00 по московскому времени.
В четвертьфинале турнира примут участие: «Атлетико», «Бавария», «Барселона», «Боруссия» Д, «Лестер Сити», «Монако», «Реал» и «Ювентус».
В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля.
Российские клубы, участвовавшие в групповой стадии турнира, ЦСКА и «Ростов», уже выбыли из турнира, не сумев выйти в плей-офф.