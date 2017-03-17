Родионов: было приятно узнать, что шесть игроков «Спартака» вызваны в сборную

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал вызов шестерых игроков команды в стан сборной России, которой предстоит провести две контрольных встречи с футболистами Кот-д’Ивуара и Бельгии. Речь идёт об Илье Кутепове, Георгии Джикии, Дмитрии Комбарове, полузащитниках Денисе Глушакове, Романе Зобнине и Александре Самедове.
«Признаюсь откровенно: мне и моим коллегам по клубу было очень приятно узнать о том, что большая группа игроков «Спартака» получила приглашение в сборную страны. И пусть предстоящие матчи в Краснодаре и Сочи носят характер контрольных — всё равно это заметная веха в биографии каждого из тех, кто призван под знамёна национальной команды. Это вдвойне престижно в преддверии крупнейшего международного турнира — Кубка конфедераций, поединки которого в скором времени состоятся в России.
Излишне говорить о том, насколько серьёзные задачи стоят перед командой Станислава Черчесова. Ведь ещё через год с небольшим у нас пройдёт чемпионат мира. И при подготовке к нему — а она полным ходом идёт уже сейчас — каждый нюанс выходит на первый план, будь то тренировка, теоретическое занятие или, естественно, игра.
К слову, коллектив сборной начал формироваться, образно говоря, ещё вчера. И быть в нем своим среди своих, позитивно влиять на атмосферу в команде, столь же важно, как участие в той или иной игре. Помню, насколько серьёзно подходили к вопросу создания микроклимата в сборной СССР Константин Иванович Бесков и Валерий Васильевич Лобановский. И каждый, кто вызывался ими на сбор, считал за честь оказаться в расположении главной команды страны.
Мы находимся в постоянном контакте со Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом. И если в национальную команду приглашаются шесть игроков «Спартака», то каждый из них должен своевременно прибыть на сбор и приступить к работе. Даже если он по каким-то причинам не может выполнять её в полном объёме. Остается лишь пожелать спартаковцам проявить себя с лучшей стороны: и в быту, и на тренировках, и, конечно же, в матчах с такими достаточно серьёзными соперниками, как Кот-д’Ивуар и Бельгия», — цитирует Родионова пресс-служба «Спартака».