Тарханов: сложно сказать, будут ли «Краснодар» и «Ростов» теснить грандов в РФПЛ

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал выступление «Краснодара» и «Ростова» в еврокубках. Обе команды прекратили выступление на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей «Сельте» (1:4) и «Манчестер Юнайтед» (1:2).
«Обе команды проиграли. Хотя боролись до конца, показали хороший футбол. У «Ростова» игра сложнее была, они на выезде играли. У «Краснодара» не получилось выиграть. «Сельта» очень хорошо атаковала, оборонялась, в этой игре они превзошли соперников.
То, что наши клубы сумели пробиться в 1/8 Лиги Европы, это неплохо, но ни о чём сверхъестественном не говорит. Посмотрите на Англию, все клубы вылетели, а «Лестер» прошёл. А у нас ЦСКА и «Зенит» вылетели сразу, а две команды прошли в плей-офф, а до 1/4 не дошли. А вот будут ли теперь «Краснодар» и «Ростов» теснить грандов в национальном чемпионате, сказать сложно», — цитирует Тарханова «Национальная служба новостей».