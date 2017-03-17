Лебедев: теперь суд может сажать иностранных болельщиков на 10 суток в тюрьму

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев рассказал, какие поправки были введены в законопроект об усилении ответственности за поведение болельщиков.
«Сегодня мы внесли поправки в законопроект об усилении ответственности за поведение болельщиков. К удивлению, все они были поддержаны со стороны МВД, за что им отдельное спасибо. Чего касались поправки? Во-первых, мы уравняли в штрафах болельщиков. В том законопроекте, который был принят изначально, штрафы для россиян были значительно больше, чем для иностранцев, что, на наш взгляд, абсолютно неверно. Какая разница, кто в пьяном виде выбежал на поле: англичанин, француз или россиянин? Происшествие одно и то же.
Во-вторых, мы ввели для иностранцев наказание в виде административного ареста. Раньше такое правило существовало только для граждан нашей страны. То есть сейчас суд может не только оштрафовать иностранца, но и посадить на 10 суток в тюрьму. Изначально министерство сопротивлялось, но нам удалось их убедить. В-третьих, все иностранные болельщики, которые у себя на родине имеют наказание в виде запрета на посещение футбольных матчей, не смогут попасть в Россию. Список лиц будет запрошен нашими правоохранительными органами в ближайшее время.
И четвёртый момент не особо существенный, но все же приятно, что его поддержали. Изначально в законопроекте было написано, что судья в решении вопроса о выдворении иностранца за нарушение порядка может, учитывая определённые обстоятельства, его оставить. Мы внесли конкретику и прописали, какие именно заслуги должен иметь иностранный гражданин, чтобы остаться. Например, он должен долгое время проживать в России, желательно, с семьёй, иметь постоянное место работы, платить налоги», — сказал Лебедев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.