Марез: футболисты «Лестера» и клуб знают, что мы не подводили Раньери

Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез сказал, что игроки не подводили бывшего главного тренера Клаудио Раньери и в клубе об этом знают. Итальянский специалист был отправлен в отставку в феврале этого года, после чего появилась информация, что футболисты стали инициаторами отставки тренера, но в клубе это отрицают
«Игроки и клуб знают, что мы не подводили Раньери. Критика не влияет на нас. Люди говорят, потому что это их работа. Они должны критиковать. Мы же должны играть и побеждать.
Критика положительно влияет на команду, она держит нас в тонусе. В такой момент «Лестер» способен справиться с любой силой», — цитирует Мареза Sky Sports.