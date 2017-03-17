Лебедев: хотелось бы сказать большое спасибо «Ростову»

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев оценил выступление российских клубов в еврокубках.
«Хотелось бы сказать большое спасибо „Ростову“, который принёс самое большое количество очков в копилку нашей страны в рейтинге коэффициентов УЕФА. Ростовчане порадовали прекрасными и достойными выступлениями в своём первом еврокубковом сезоне. У „Краснодара“ было значительно больше шансов пройти в следующую стадию Лиги Европы, чем у „Ростова“, всё-таки „Сельта“ — это не „МЮ“. Ребята могли отыграться, но, к сожалению, испанцы были лучше подготовлены физически. Видимо, краснодарцы немного устали: сначала у них был выездной матч с „Сельтой“, а потом с „Локомотивом“. Наши спортсмены пока не готовы к таким нагрузкам, как три игры в неделю. Больше ожиданий было от „Зенита“, но в целом считаю, что все клубы выступили достаточно хорошо», — сказал Лебедев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.