Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Боруссия» Д хочет избежать встречи с «Баварией» ради блага немецкого футбола

17 марта 2017, пятница. 13:36. Футбол
Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. Представители СМИ спросили Ватцке, не опасается ли он встречи с мюнхенской «Баварией».

«Боруссия» не боится «Баварию», поскольку мы способны обыграть её. «Боруссия» из тех немногих команд, которые способны сделать это. Но для блага немецкого футбола «Боруссии» и «Баварии» было бы лучше сыграть с зарубежными клубами», — приводит слова Ватцке Bild.
Жеребьёвка четвертьфинала Лиги чемпионов начнётся сегодня, 17 марта, в 14:00.
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Боруссия Д Ханс-Йоахим Ватцке
Новости. Футбол
17 марта 2017, пятница
14:30 Бышовец: российские клубы не оправдали ожиданий в еврокубках
14:28 Три игрока «МЮ» попали в сборную недели ЛЕ по итогам матча с «Ростовом»
14:13 Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17
13:55 Зидан: победа в ЛЧ или в чемпионате Испании? У меня нет предпочтений
13:54 Лопетеги не вызвал Мату в сборную Испании на матчи с Израилем и Францией
13:40 Бышовец: командная тактика «Ростова» озадачила «Манчестер Юнайтед»
13:36 «Боруссия» Д хочет избежать встречи с «Баварией» ради блага немецкого футбола
13:35 Сборная Украины презентовала новую форму
13:28 Ракитич: Модрич звал в «Реал», а я считаю его способным играть в «Барселоне»
13:26 Жонатас: моя зарплата в «Рубине» меньше € 3 млн
13:18 Две команды исключены из чемпионата Азербайджана за участие в договорных матчах
13:13 Лебедев: хотелось бы сказать большое спасибо «Ростову»
13:11 Марез: футболисты «Лестера» и клуб знают, что мы не подводили Раньери
13:08 Лебедев: теперь суд может сажать иностранных болельщиков на 10 суток в тюрьму
13:03 Тарханов: сложно сказать, будут ли «Краснодар» и «Ростов» теснить грандов в РФПЛ
13:00 Родионов: было приятно узнать, что шесть игроков «Спартака» вызваны в сборную
13:00 Жеребьёвка 1/4 финала ЛЧ: онлайн-трансляция начнётся 17 марта в 14:00
13:00 Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция начнётся 17 марта в 15:00
12:57 Пике не боится «Реала» и «Атлетико», которые могут стать соперниками «Барселоны»
12:54 Рауль верит в испанский финал Лиги чемпионов и восторгается Левандовским
12:51 «Челси» готов платить Куртуа £ 200 тыс. в неделю
12:47 Мутко не видит проблемы во временном отсутствии спортивного директора РФС
12:44 «МЮ» отказался от борьбы за игрока, за которого борются «Реал» с «Барселоной»
12:39 Французский репортёр должен съесть крысу после вызова Менди в сборную Франции
12:24 Иностранных болельщиков с запретом на посещение матчей не допустят до ЧМ-2018
12:14 ФИФА приостановила членство федерации футбола Мали из-за вмешательства властей
12:05 Лапорт: Роналду? Имя соперников действует на меня не очень сильно
12:01 Созин: знаю достоверно — «Зенит» прописывал затраты на следующие этапы ЛЕ
11:53 Защитник «Лестера» Морган хотел бы сыграть с «Барселоной» в 1/4 финала ЛЧ
11:47 Балахнин: Медведев уверенно сыграл с «МЮ», но Джанаева списывать со счетов рано
11:45 Румменигге не верит, что разница между богатыми и бедными клубами уменьшится
11:28 Мутко: три команды в Лиге чемпионов увеличат мотивацию клубов в РФПЛ
11:09 Дмитриев: жалобы на судейство? Это стало обычным состоянием тренеров «Зенита»
11:07 Мутко: «Ростов» здорово показал себя в Европе, не зря игрокам кричали «Мужики»!
10:56 Степаненко: Луческу и Фонсека – два разных тренера, два разных стиля игры
10:48 Агент игрока «РБ Лейпциг» Вернера подтвердил интерес английских клубов
10:47 Член исполкома РФС Авдонченко: Дзюба в детстве был высоким, но таким деревянным!
10:42 Найнгголан: победа над «Лионом» важна для «Ромы» в психологическом плане
10:27 Бельерин: в «Барселоне» не был игроком, привлекающим внимание всего мира
10:22 «Манчестер Сити» потратит летом £ 200 млн на новых футболистов
10:16 «Анжи» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
10:09 В «Барселоне» хотят, чтобы «Реал» встретился с «Атлетико» в четвертьфинале ЛЧ
10:01 Вальдес – Каранке: когда футбол сказал мне «нет», вы предоставили мне шанс
10:01 «Аякс» впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал еврокубка
09:45 Супруга Эссьена купила футбольный клуб в Италии
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой российский клуб проявил себя ярче всех в нынешнем еврокубковом сезоне?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+