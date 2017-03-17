«Боруссия» Д хочет избежать встречи с «Баварией» ради блага немецкого футбола

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. Представители СМИ спросили Ватцке, не опасается ли он встречи с мюнхенской «Баварией».
«Боруссия» не боится «Баварию», поскольку мы способны обыграть её. «Боруссия» из тех немногих команд, которые способны сделать это. Но для блага немецкого футбола «Боруссии» и «Баварии» было бы лучше сыграть с зарубежными клубами», — приводит слова Ватцке Bild.
Жеребьёвка четвертьфинала Лиги чемпионов начнётся сегодня, 17 марта, в 14:00.