Бышовец: командная тактика «Ростова» озадачила «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от игры «Ростова» в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Поражение выбило ростовскую команду из дальнейшей борьбы за трофей.
«Ростов» оказался в сложной ситуации, был вынужден играть без ведущих игроков. Однако командная тактика озадачила «Манчестер», пусть и не удивила. Хозяевам победа далась с трудом, в позиционных атаках ощущалось отсутствие разноплановых игроков. Преимущество, которое они имели по владению мячом, практически свелось к минимальному результату.
Тактику «Ростова» много критиковали за консервативность. Но эта критика необоснованна, потому что тактика соответствовала той ситуации, в которой оказалась команда. Была выбрана рациональная тактика 5-3-2, которая легко трансформируется и в 3-5-2. Сегодня эта система востребована и обретает своё второе дыхание после 90-х.
Причины поражения «Ростова» надо искать в уровне игроков и кадровых проблемах. Не было Калачёва, Гацкана, а это определяющие игроки. Возникали проблемы и в обороне. Не хватило согласованности и насыщенности в контратаках, что понятно, ведь инициатива была у «Манчестера», – сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.