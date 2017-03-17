Лопетеги не вызвал Мату в сборную Испании на матчи с Израилем и Францией

В национальной команде не нашлось места полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Хуану Мате, чей гол накануне принёс победу манкунианцам над «Ростовом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Состав сборной Испании
Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Пепе Рейна («Наполи»), Серхио Рико («Севилья»).
Защитники: Хорди Альба («Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Начо Монреаль («Арсенал»), Херард Пике («Барселона»), Начо (Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Даниэль Карвахаль («Реал»).
Полузащитники: Хави Мартинес («Бавария»), Андер Эррера («Манчестер Юнайтед»), Серхио Бускетс («Барселона»), Асьер Ильяраменди («Реал Сосьедада»), Андрес Иньеста («Барселона»), Иско («Реал»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Коке («Атлетико»), Давид Силва («Манчестер Сити»), Витоло («Севилья»).
Нападающие: Педро Родригес («Челси»), Альваро Моратта («Реал»), Диего Коста («Челси»), Херард Деулофеу («Милан»), Яго Аспас («Сельта»).