Зидан: победа в ЛЧ или в чемпионате Испании? У меня нет предпочтений

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что хочет выиграть как Лигу чемпионов, так и Примеру. Французского специалиста спросили, какому из этих турниров он отдаёт предпочтение.
«Победа в Лиге чемпионов или в чемпионате Испании? У меня нет предпочтений. Мы работаем в этом клубе для того, чтобы выиграть все титулы. Ведь речь идёт о «Реале». Надо не думать, а делать всё возможное, чтобы добиваться реализации целей. Мне нравится, когда все прилагают максимум усилий для победы», — приводит слова Зидана La Repubblica.
«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В национальном первенстве «сливочные» по итогам 27 туров лидируют с 62 очками, опережая «Барселону» на два очка и имея игру в запасе.