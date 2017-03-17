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«Трабзонспор» заставил вставшего на сиденье фаната вымыть 10 тыс. кресел
17 марта 2017, пятница. 14:39.
Футбол
«Трабзонспор» привлёк одного из болельщиков к ответственности за то, что на одном из домашних матчей он встал на сиденье ногами.
Фаната смогли найти через социальные сети и принудили его вымыть 10 тыс. сидений на новой арене, которая вмещает более 41 тыс. зрителей.
Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в
официальном «Твиттере» «Трабзонспора»
Источник:
«Чемпионат»
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Трабзонспор
Болельщики — Футбол
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