Зидан: я многому научился у Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о наставнике мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти. Итальянского специалиста чемпион мира 1998 года знает не понаслышке, поскольку был его ассистентом в «Королевском клубе», а также играл под его руководством в туринском «Ювентусе».
«Конечно, у Карло я многому научился. И не чувствую, что он изменился. В качестве футболиста он уже был спокойным человеком. Я же реагирую, когда меня провоцируют. Люди знают об этом. Вижу себя таким же, каким я был раньше. Но правда и то, что сейчас улыбаюсь немного чаще», — цитирует Зидана La Repubblica.