Ватцке: «Боруссия» избежала встречи с «Баварией». Это хорошая жеребьёвка

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о жеребьёвке четвертьфинала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником его команды стал «Монако».
«Мы хотели избежать противостояния с „Баварией“. Думаю, они тоже не хотели встречаться с нами. С этой точки зрения жеребьёвка получилась хорошей.
Я видел противостояние „Монако“ с „Манчестер Сити“. Знаю, что в чемпионате Франции их разница мячей составляет «+58». Нас ожидают трудные матчи», — цитирует Ватцке официальный сайт УЕФА.