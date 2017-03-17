Анчелотти: «Баварии» по силам пройти «Реал». Мы хотим выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Реалом», который он тренировал ранее.
«Матчи с „Реалом“ будут особенными для меня, сыграть против них очень интересно. Мы уверены в себе и хотим выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Нам по силам пройти „Реал“. Но надо отметить, что у „Реала“ фантастическая команда с фантастическим тренером», — цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.
Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17