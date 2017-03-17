Генменеджер «Атлетико»: «Лестер» стоит опасаться, он заслуженно вышел в 1/4 ЛЧ

Генеральный менеджер «Атлетико» Клементе Вильяверде прокомментировал итоги жеребьёвки четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов. По её результатам мадридская команда сыграет против «Лестер Сити». Первый матч пройдёт 12 апреля в Испании, ответный — 18 апреля в Англии.
«Предыдущий раунд и групповой этап показали, что „Лестер“ — это та команда, которую стоит опасаться. Они заслуженно вышли в 1/4 финала, а на предыдущей стадии одолели „Севилью“. В этих матчах мы должны использовать все свои шансы», — приводит слова Вильяверде официальный сайт УЕФА.