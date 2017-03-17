Стогниенко принял участие в интеллектуальной игре «Чемпионата». Фоторепортаж

16 марта в столичном ресторане MadMan перед трансляцией ответного матча 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» прошла интеллектуальная игра на спортивную тематику. Спортивный квиз был организован порталом «Чемпионат» и интеллектуальным клубом «60 секунд».
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии интеллектуальной игры перед матчем «Манчестер Юнайтед» – «Ростов», подготовленные специальным фотокорреспондентом.
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