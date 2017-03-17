Вице-президент «Бешикташа»: матчи с «Лионом» — это ранний финал Лиги Европы

Вице-президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которой турецкому клубу в соперники достался «Лион».
«Нужно обыграть „Лион“, чтобы продолжить свой путь. Пессимистических настроений у меня нет. „Бешикташ“ очень силен, и в этой паре сойдутся две команды топ-уровня. Нас ждут захватывающие поединки. Уверен, что в „Лионе“ тоже не слишком рады жеребьёвке. Это ранний финал.
Дойти до четвертьфинала было непросто, это результат пятилетней стратегии. Ответный матч проведём дома. Все знают, что болельщики — наш 12-й игрок. Они, безусловно, внесут свой вклад», — цитирует Чеби пресс-служба УЕФА.