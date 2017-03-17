Мостовой: «Спартак» при таком отрыве на 70 процентов чемпион

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком», который состоится 18 марта.
«Учитывая зимние приобретения, «Спартак» вроде бы стал сильнее, но по игре, исходя из увиденного в играх с «Краснодаром» и «Анжи», команда осталась на прежнем уровне. Впрочем, это хороший уровень, который позволяет ей уверенно лидировать. Я ещё до начала чемпионата говорил: на фоне перемен в «Зените» и ослабленного ЦСКА красно-белые имеют неплохие шансы на золото. А сейчас, при таком отрыве, «Спартак» — на 70% чемпион.
Многие отмечают, что отставание в восемь очков реально отыграть. Но мы забываем одну вещь: догоняющие команды тоже будут совершать осечки. Невозможно представить, что «Зенит» выиграет все 11 оставшихся матчей. А восемь очков — практически три победы. Принимая во внимание все эти факторы, «Спартак» может чувствовать себя комфортно.
На сто процентов уверен, что игра получится трудной, вязкой. У «Спартака» в голове чемпионство. Это даёт дополнительную мотивацию. «Локомотив» может и дрогнуть. Но у команды наверняка на две-три позиции изменится состав, вернётся Ари. Его как раз и не хватило в матче с «Краснодаром». Поставлю на ничью — 1:1», — цитирует Мостового пресс-служба УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак». Начало — 16:30 мск.