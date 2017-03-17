Кафельников: для «Ростова» это не последний шанс обыграть «МЮ»

Заслуженный мастер спорта России Евгений Кафельников прокомментировал выступление «Ростова» в Лиге Европы. Ростовчане дошли до 1/8 финала, где уступили «Манчестер Юнайтед» по сумме двух встреч (1:2).
«Ростов» — молодец, я очень рад за них. Надеюсь, что команда будет так же прогрессировать, как она делала это последние два-три года.
Первую игру я видел. Были ожидания, что клуб может пройти, но, увы, не случилось. Ничего страшного, это не последний шанс обыграть «Манчестер Юнайтед».
По отношению и по игре меня не удивило, что «Ростов» вылетел последним из еврокубков. «Краснодар» тоже покинул Лигу Европы на этой же стадии. Оба наших клуба, к сожалению, не прошли в 1/4 финала. Достижения очень хорошие, но ни в коем случае не надо на этом останавливаться», – сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Таисией Стереховой.