Глушаков: рад вызову в сборную

Лидирующий в чемпионате России столичный «Спартак» имеет сейчас наибольшее представительство в национальной сборной России. Для подготовки к мартовским матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией вызваны шесть игроков московского клуба. По словам генерального директора клуба Сергея Родионова, все они прибудут в расположение сборной, включая не выходившего из-за травмы на поле в матче с «Анжи» Дениса Глушакова.
«Для меня всегда очень приятно получить вызов в сборную России. Команда ведёт подготовку к Кубку конфедераций и чемпионату мира – крупнейшим турнирам, которые в скором времени пройдут в нашей стране и на которых мы должны выглядеть соответствующим образом. Именно поэтому сейчас важен каждый сбор, каждый контрольный матч. Ведь до Кубка конфедераций мы больше собираться не будем, только проведём сбор в Австрии и игры с Венгрией и Чили.
Жаль, что из-за травмы я не смог сыграть с «Анжи», но сейчас чувствую себя всё лучше и лучше. Понимаю важность присутствия на сборе национальной команды, поэтому приеду в Краснодар, а дальше уже вместе с тренерским и медицинским персоналами сборной решим, в какой степени буду задействован в тренировках и матчах с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Естественно, надеюсь, что смогу выйти на поле.
Наши соперники — команды очень высокого уровня, хотя стиль игры у них разный. Бельгия вообще входит в топ-5 в мировом рейтинге и сейчас располагает очень талантливыми футболистами. На мой взгляд, чрезвычайно полезно играть со сборными из разных континентов, ведь на ближайших турнирах нам предстоит встречаться именно с разноплановыми соперниками», — рассказал корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву Денис Глушаков.