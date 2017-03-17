Дуглас Коста из-за травмы не поможет «Баварии» и сборной Бразилии

Из-за травмы левого колена полузащитник «Баварии» Дуглас Коста не будет внесён в заявку на воскресный матч 25-го тура немецкой Бундеслиги с «Боруссией» (Мёнхенгладбах). Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, 26-летний игрок по той же причине пропустит матчи сборной Бразилии против Уругвая и Парагвая в рамках квалификации на чемпионат мира.
В предстоящей с «Боруссией» гостевой игре «Бавария» также не сможет рассчитывать на полузащитника Артуро Видаля, который пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек.