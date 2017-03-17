Нимели: когда узнал об интересе «Спартака», молился, чтобы ничего не сорвалось

18-летний либерийский нападающий Сильванус Нимели, который в конце февраля этого года перешёл в «Спартак», дал интервью клубной пресс-службе, в котором рассказал, как оказался в российской команде и о мечте сыграть на стадионе «Открытие Арена». В стан красно-белых молодой форвард перешёл из чешской команды «Карвина».
«Вся эта история началась после того, как мне позвонил мой агент и сказал, что есть интерес со стороны „Спартака“ и, вполне возможно, мне придётся поехать в Россию, но сначала нужно отправиться на Кубок ФНЛ и там показать себя перед представителями клуба. Я поехал на Кипр, увидел этот коллектив, который наблюдал за мной, оценивал все мои действия. Уже с того момента, как я узнал, что есть просто интерес ко мне со стороны „Спартака“, я молился каждый день, чтобы ничего не сорвалось и всё прошло хорошо. Всё действительно складывалось довольно удачно. С каждым днём я осваивался всё больше, завоёвывал определённый авторитет. Тренеры понимали, что на меня можно положиться, стоит меня сохранить в команде. Это мечта, ставшая реальностью.
О России я много слышал до того, как приехал сюда. Смотрел много телевизионных программ, посвящённых России. Знал ли я что-то о „Спартаке“ до перехода? Да, знал. Но в первую очередь за российским чемпионатом я следил благодаря Секу Олисе. Сейчас я знаю всё больше и больше о „Спартаке“. Уже выступая в Чехии, я познакомился с российским чемпионатом поближе, потому что в Африке не так просто следить за российскими клубами. „Спартак“ — серьёзный клуб, с большим именем. В своё время он гремел в Европе, поэтому трудно было ничего не знать.
«Открытие Арена» — такой стадион, на котором обязательно хочется сыграть. Я видел по телевизору, как основной состав играл против «Анжи». Стадион великолепный, болельщики поддерживают. Конечно, я хочу однажды тоже выйти на поле «Открытие Арены» в составе «Спартака». Для этого нужно работать и работать. Понимаю, что это будет непросто, но это мечта, к ней нужно идти. Уверен, она осуществиться, это вопрос времени.
Что касается матча с «Анжи», то мне сразу показалось, что ребята очень старались. Во втором тайме заметно прибавили, побежали вперёд, поняли, что ни в коем случае нельзя терять очки в этом матче, и забили. Мне понравился стиль, контроль мяча, попытка доминировать в каждом эпизоде на поле. Я с удовольствием посмотрел этот матч.
Изучение русского языка? Пока мои знания ограничиваются совсем уж базовыми, элементарными вещами, которые мне нужны на тренировках и в повседневной жизни. Я всего две недели в России, и пока мне сложно говорить, что я уже владею языком. Понимаю, что это вопрос будущего. Нужно заниматься», — рассказал Нимели.