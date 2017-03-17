Гвардиола: «Ливерпуль» — один из сильнейших в АПЛ, Клопп — превосходный тренер

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии домашнего матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» отметил силу соперника и наставника красных Юргена Клоппа.
В воскресенье, 19 марта, «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем» в матче 29-го тура АПЛ, «горожане» будут бороться за победу после неудачи в последнем матче Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» — один из сильнейших соперников в АПЛ, и я не могу предсказать результат воскресного матча. Предстоит трудный матч.
Клопп – превосходный тренер, предпочитающий атакующий футбол. Мы должны быть бдительны на протяжении всего матча.
Я с уважением отношусь к тренеру «Ливерпуля» и его команде», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».