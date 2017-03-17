Банан Моуринью, Фергюсон и Бердыев в ложе и спасение Ромеро. Фото из Манчестера

16 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Ростов» в ответном матче 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы с минимальным счётом уступил «Манчестер Юнайтед» 0:1 и покинул главный клубный турнир Старого Света.
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