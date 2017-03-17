Хаби Алонсо: разумеется, противостояние с «Реалом» для меня будет особенным

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо прокомментировал итоги жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. Мюнхенской команде предстоит встретиться с «Реалом», за который испанец выступал до переезда в Германию. Первый матч пройдёт в Мюнхене 12 апреля, ответный — в Мадриде 18-го.
«Ого! Нас ждёт великолепный четвертьфинал с участием клубов с богатейшей историей. Может быть, это самый тяжёлый жребий из возможных, но в четвертьфинале любой матч был бы трудным. Разумеется, это противостояние для меня будет особенным», — цитирует Алонсо официальный сайт УЕФА.