Жермен: угадал, что в соперники «Монако» достанется «Боруссия»

Капитан «Монако» Валер Жермен поделился ожиданиями от противостояния с дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдёт в Дортмунде 11 апреля, ответный — в Монако 19-го.
«Нас ждёт великолепный матч. Мы готовы сыграть против „жёлтой стены“ на легендарной арене. Хорошо, что первый матч проводим на выезде.
Я угадал, что нам в соперники достанется „Боруссия“. Шансы 50 на 50, „Боруссии“ более привычно играть на таком уровне. В противостоянии с „Сити“ мы доказали, что можем на равных бороться с сильнейшими командами. Также мы рады, что увидимся с Обамейянгом», — цитирует Жермена пресс-служба УЕФА.