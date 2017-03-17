Тимощук: рад, что есть возможность поработать с таким специалистом, как Луческу

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, который вошёл в тренерский штаб петербургской команды в качестве помощника Мирчи Луческу, поделился ожиданиями от работы на новой должности.
«Что будет входить в мои обязанности? Я помощник главного тренера. Буду вникать в тренировочный процесс. Хотелось бы пройти сборы вместе с „Зенитом“, но имеем то, что имеем. Рад, что у меня есть возможность поработать с таким специалистом, как Луческу, а также такой командой, штабом, футболистами.
В „Зените“ собраны игроки высокого уровня, хорошо налажена инфраструктура. Думаю, что после открытия новой базы и стадиона мы будем на высшем уровне», — сказал Тимощук в интервью пресс-службе клуба.