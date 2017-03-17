Боатенг — о паре «Бавария» — «Реал»: это даже можно назвать досрочным финалом

Защитник «Баварии» Жером Боатенг поделился мнением об итогах жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. «Баварию» ожидает встреча с «Реалом». Первый матч пройдёт в Мюнхене 12 апреля, ответный — в Мадриде 18-го.
«Это топовый матч четвертьфинала. Это даже можно назвать досрочным финалом. Нам дважды подряд нужно показать свою лучшую игру, чтобы пройти дальше. Я думаю, что «Реал» тоже не особенно рад такому жребию. Обе команды обладают большим авторитетом, шансы 50 на 50», — цитирует Боатенга официальный сайт «Баварии».