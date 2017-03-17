Мартинес: Витсель остаётся одним из ключевых игроков сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, почему решил вызвать в национальную команду на матчи с Россией и Грецией экс-полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, выступающего за китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Матч Бельгия — Греция в рамках отбора ЧМ-2018 пройдёт 25 марта, а товарищеская игра Россия — Бельгия состоится 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.
«Витсель остаётся одним из ключевых игроков сборной. Он тот, кто всегда вовлечён в игру и обладает большой энергией. Я счастлив за него, ведь он забил уже во втором матче в чемпионате Китая.
Я считаю, что китайскую лигу недооценивают. Её можно сравнить с российской, но там больше амбиций. Со временем чемпионат в Китае может стать одним из лучших в мире», — цитирует Мартинеса Voetbal Belgie.