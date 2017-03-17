Иньеста: несколько игроков «Ювентуса» могут в одиночку решить исход любого матча

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением об итогах жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов.
Соперником каталонской команды стал «Ювентус». Первый матч пройдёт 11 апреля в Турине, ответный — 19-го в Барселоне.
«Как и все итальянские команды, „Ювентус“ здорово играет в обороне. Кроме того, несколько футболистов „Юве“ могут в одиночку решить исход любого матча. На каждой позиции у них есть игроки высочайшего уровня.
Будет очень сложно, но если мы правильно используем свои сильные стороны, то сможем победить», — цитирует Иньесту официальный сайт УЕФА.