На матч «Локомотив» — «Спартак» продано более 25 тыс. билетов

На матч «Локомотив» — «Спартак» в 20-м туре РФПЛ продано более 25 тыс. билетов. Игра пройдёт 18 марта в Москве на стадионе «Локомотив» (вместительность — 28 800 зрителей).
«Билетов осталось не так много, поэтому просим болельщиков не откладывать приобретение на последний момент. Продолжаются онлайн-продажи. Кассы стадиона „Локомотив“ вновь откроются в субботу в 10 часов. Развлекательная программа для зрителей начнётся за два с половиной часа до матча, в 14:00», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Локомотива».
Перед этой встречей «Спартак» (44 очка) занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, «Локомотив» (26) находится на десятой строчке.