Конте: Азар очень силён физически, его габариты невелики, но он сильный

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался по поводу того, как против полузащитника синих Эдена Азара играют футболисты других команд.
«Эден демонстрирует выдающийся футбол, а также показывает сильный характер и силу личности в каждой игре. Он очень вырос в этом аспекте. Это великолепно для него и для команды. Азар из тех футболистов, которых трудно удержать. Противники стараются останавливать его, играя то чисто, то грязно, но я не беспокоюсь по этому поводу. Эден очень силён физически, и он показал мне, что способен играть в этом чемпионате, где в матчах принимают участие физически сильные игроки. Его габариты невелики, но он сильный!
Арбитру всегда нужно принимать наилучшее решение, а игрокам нужно проявлять уважение к своим соперникам и к футболу. Я повторюсь: мы играем в футбол. Я отдаю отчёт, что в матче против тебя могут нарушить правила. Это нормально, но арбитр должен внимательно следить за этим, чтобы уважать футбольные правила, потому что футбол — это великий вид спорта», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».