Мартинес: Ломбертс переживает трудный период, поэтому его нет в сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объяснил, почему не вызвал в национальную команду на матчи с Россией и Грецией защитника «Зенита» Николаса Ломбертса. Матч Бельгия — Греция в рамках отбора ЧМ-2018 пройдёт 25 марта, а товарищеская игра Россия — Бельгия состоится 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.
«Николас переживает трудный период, поэтому его нет в сборной. Я провёл с ним беседу», — цитирует Мартинеса Gazet van Antwerpen.
В текущем сезоне 31-летний Ломбертс провёл лишь пять матчей за «Зенит» в РФПЛ.