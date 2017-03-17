Лунин: Нимели добавил молодёжной команде «Спартака» импровизации в атаке

Главный тренер молодёжной команды «Спартака» Алексей Лунин подвёл итоги матча 20-го тура молодёжного первенства России с «Локомотивом». Красно-белые одержали победу со счётом 2:1. В составе «молодёжки» дебютировали камерунец Одри Зепатта и либериец Силванус Нимели.
«Мы играли в гостях с принципиальным соперником. Готовились к поединку, разбирали сильные и слабые стороны «железнодорожников». В первом тайме зрители увидели много борьбы. Игроки «Локомотива» опасно атаковали со стандартных положений, а мы — с игры. Незадолго до перерыва нам удалось открыть счёт.
Во второй половине спартаковцы владели инициативой. Контролировали мяч, создавали моменты и забили второй гол. Однако концовка встречи получилась нервной.
Мы поздравили ребят в раздевалке с дебютом. Считаю, что для первого матча они сыграли удачно. Особенно хорошо выглядел Нимели. Он добавил нашей атаке импровизации, и при этом она стала более качественной», — поведал Лунин, слова которого приводит официальный сайт «Спартака».