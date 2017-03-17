Моуринью: в России всё было чудесно, я чувствовал себя безопасно и комфортно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что остался доволен визитом команды в Ростов-на-Дону на матч против «Ростова» в 1/8 финала Лиги Европы. По словам португальского специалиста, он безопасно чувствовал себя в России. Между английскими и российскими болельщиками произошли столкновения во время Евро-2016, а недавно на британском телеканале BBC вышел скандальный фильм о российских фанатах.
«На мой взгляд, в России всё было чудесно, не считая газона на стадионе. „Ростов“ хорошо относился к нам, люди в отеле и аэропорте были очень милы. Думаю, как и наши фанаты, я чувствовал себя безопасно и комфортно», — цитирует Моуринью Mirror.
Первая игра между «Ростовом» и «МЮ» закончилась со счётом 1:1, в ответном матче английская команда победила 1:0 и вышла в 1/4 финала Лиги Европы.